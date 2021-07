Qualifié pour les quarts de finale après une belle et rude bataille face à Korda, Karen Khachanov pense que tout est possible, que les ex‐NextGen se rapprochent de plus en plus et devraient finir par y arriver : « L’élan est là. Si on regarde les derniers Grands Chelems, on a eu Daniil qui a fait en deux finales, Sascha qui était présent pour sa première finale tout comme Stefanos, après c’est vrai qu’ils n’ont pas remporté la victoire mais je suis sûr que tôt ou tard cela arri­vera. À l’heure actuelle, Novak Djokovic est le concur­rent le plus dange­reux mais, je sais que quel­qu’un y arri­vera. Cela pour­rait même arriver dans ce tournoi »