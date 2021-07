On s’at­ten­dait à une grosse oppo­si­tion entre Karen Khachanov (29e) et Frances Tiafoe (57e), tombeur de Stefanos Tsitsipas au premier tour. Mais la rencontre a fina­le­ment tourné rapi­dem­ment en faveur du Russe, beau­coup plus constant que l’Américain : 6–3, 6–4, 6–4 en 1h50 de jeu.

Auteur d’une saison assez moyenne avant son arrivée dans la capi­tale londo­nienne de par de son clas­se­ment et son niveau, Karen retrouve des couleurs sur le gazon du All England Club. Premier homme qualifié pour les huitièmes de finale, il affron­tera le vain­queur du duel entre Daniel Evans et Sebastian Korda.