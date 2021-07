Karen Khachanov est bon joueur. Battu en cinq sets par Denis Shapovalov, le Russe a quand même exprimé sa hâte de regarder le duel en demi‐finales entre Novak Djokovic et le Canadien : « Je suis très curieux de voir comment ils vont jouer l’un contre l’autre sur herbe. Cela va être un beau spec­tacle, tout est possible », a estimé Karen, qui a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire : « Il a cherché à faire plus de coups gagnants, a été plus entre­pre­nant et je n’ai pas assez bien servi dans les moments importants. »

La curio­sité de Karen Khachanov est compré­hen­sible. Djokovic et Shapovalov ne se sont jamais affrontés sur gazon. Mais le Serbe a gagné leurs 6 confron­ta­tions, en ne perdant que deux petits sets.