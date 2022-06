Si son entrée en lice a été un peu diffi­cile contre Soonwoo Kwon, Novak Djokovic a clai­re­ment élevé son niveau de jeu face à Thanasi Kokkinakis ce mercredi. Écrasé, l’Australien a fait part en confé­rence de presse du senti­ment d’im­puis­sance qu’il a ressenti sur le court face au triple tenant du titre.

« C’est comme s’il était le seul à jouer aujourd’hui, c’était frus­trant. Cela faisait long­temps que je n’avais pas affronté quel­qu’un qui pouvait jouer à ce niveau. J’essayais de le déborder avec mon premier coup, mais il répon­dait très faci­le­ment, il me forçait à me déplacer conti­nuel­le­ment sur le court, il était trop bon pour moi. S’il joue comme ça, je ne pense pas qu’il puisse perdre. Et j’es­père que ce ne sera pas le cas, car s’il y a quel­qu’un capable de jouer un meilleur tennis que Novak aujourd’hui, cela me laisse encore plus loin de l’élite », a raconté le 79e mondial.