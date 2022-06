L’ami de Nick Kyrgios avec lequel il s’est aligné sur le tournoi de double crois vrai­ment dans les chances de son « pote ». Selon lui, tout est possible, surtout à Wimbledon.

« C’est un préten­dant légi­time. Il a l’air bien. On dirait qu’il est prêt. J’ai regardé son tableau et je l’aime beau­coup. Évidemment, les tour­nois du Grand Chelem sont diffi­ciles, mais avec son jeu, son aisance sur le gazon et le nombre de matches qu’il a joués, je pense qu’il peut vrai­ment faire un grand parcours ici. Je suis assez confiant à ce sujet ».