Anett Kontaveit l’a un peu mauvaise.

Programmée sur le court n° 6 alors qu’elle dispute sur cette édition 2023 de Wimbledon son tout dernier tournoi en carrière à cause d’une grave bles­sure au dos, l’Estonienne, victo­rieuse pour son entrée en lice (6−4, 6–4 face à Stefanini), a lancé un appel aux orga­ni­sa­teurs lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« J’espère vrai­ment être sur un plus grand court au prochain tour. Je ne m’at­ten­dais pas à jouer sur le Centre Court ou sur un grand court de toute façon. C’est leur déci­sion et je ne peux rien y faire. Je fais face à tout ce qui se présente à moi et j’es­saie de faire de mon mieux. »