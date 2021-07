On peut être vrai­ment surpris quand on analyse de près les profils des 16 joueurs qui sont parvenus à se quali­fier pour les 8ème de finale. Beaucoup de joueurs de « terre » comme Garin, Bautista, Sonego, et fina­le­ment pas de vrais atta­quants sauf évidem­ment Denis Shapovalov. Il reste que ces duels sont indécis et qu’ils réunissent tous les styles de joueur, on ne va pas s’en plaindre.

Les 8ème de finale dans l’ordre du tableau

Djokovic – Garin

Fucsovics – Rublev

Khachanov – Korda

Shapovalov – Bautista Agut

Berrettini – Ivashka

Auger Aliassime – Zverev

Federer – Sonego

Medvedev – Hurkacz