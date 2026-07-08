Impériale ce mercredi, Marta Kostyuk a dominé Jasmine Paolini (17e mondiale) en quarts de finale de Wimbledon (6−3, 6–2).
Qualifiée pour la première fois dans le dernier carré du Grand Chelem, l’Ukrainienne a raconté son expérience sur le Centre Court.
« Dieu merci, mon entraîneur m’a fait venir ici hier. J’ai fait une sorte de ‘marche d’honneur’ sur le Centre Court, puis je me suis assise à côté et j’ai pris un moment pour m’imprégner de tout ça. J’ai été époustouflée par cette entrée sur le Centre Court et par tout ce qu’il y a à l’intérieur. Je me suis dit : ‘Waouh, il me faut une journée pour digérer tout ce que j’ai vu.’ J’étais déjà venue sur ce court en tant que spectatrice il y a neuf ans pour voir Roger. C’était vraiment spécial d’y revenir en tant que joueuse. »
Marta Kostyuk after beating Paolini to reach her 1st Wimbledon SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026
“Did you come and have a look at Centre court beforehand ? Because it’s a different process getting on to this court than some of the outside ones.”
Marta : “100%. Thank God my coach made me walk here yesterday. 😭… pic.twitter.com/86FnfaSkRV
Pour tenter de se qualifier en finale, la 13e joueuse mondiale affrontera Linda Noskova (12e mondiale).
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 16:15