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Kostyuk, après sa victoire contre Paolini : « J’étais venue voir Federer en tant que spec­ta­trice ici. C’était vrai­ment spécial d’y revenir en tant que joueuse »

Par
Baptiste Mulatier
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Impériale ce mercredi, Marta Kostyuk a dominé Jasmine Paolini (17e mondiale) en quarts de finale de Wimbledon (6−3, 6–2).

Qualifiée pour la première fois dans le dernier carré du Grand Chelem, l’Ukrainienne a raconté son expé­rience sur le Centre Court. 

« Dieu merci, mon entraî­neur m’a fait venir ici hier. J’ai fait une sorte de ‘marche d’honneur’ sur le Centre Court, puis je me suis assise à côté et j’ai pris un moment pour m’imprégner de tout ça. J’ai été épous­tou­flée par cette entrée sur le Centre Court et par tout ce qu’il y a à l’intérieur. Je me suis dit : ‘Waouh, il me faut une journée pour digérer tout ce que j’ai vu.’ J’étais déjà venue sur ce court en tant que spec­ta­trice il y a neuf ans pour voir Roger. C’était vrai­ment spécial d’y revenir en tant que joueuse. »

Pour tenter de se quali­fier en finale, la 13e joueuse mondiale affron­tera Linda Noskova (12e mondiale). 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 16:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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