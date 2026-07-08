Impériale ce mercredi, Marta Kostyuk a dominé Jasmine Paolini (17e mondiale) en quarts de finale de Wimbledon (6−3, 6–2).

Qualifiée pour la première fois dans le dernier carré du Grand Chelem, l’Ukrainienne a raconté son expé­rience sur le Centre Court.

« Dieu merci, mon entraî­neur m’a fait venir ici hier. J’ai fait une sorte de ‘marche d’honneur’ sur le Centre Court, puis je me suis assise à côté et j’ai pris un moment pour m’imprégner de tout ça. J’ai été épous­tou­flée par cette entrée sur le Centre Court et par tout ce qu’il y a à l’intérieur. Je me suis dit : ‘Waouh, il me faut une journée pour digérer tout ce que j’ai vu.’ J’étais déjà venue sur ce court en tant que spec­ta­trice il y a neuf ans pour voir Roger. C’était vrai­ment spécial d’y revenir en tant que joueuse. »

Marta Kostyuk after beating Paolini to reach her 1st Wimbledon SF



“Did you come and have a look at Centre court befo­re­hand ? Because it’s a different process getting on to this court than some of the outside ones.”



Marta : “100%. Thank God my coach made me walk here yesterday. 😭… pic.twitter.com/86FnfaSkRV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

Pour tenter de se quali­fier en finale, la 13e joueuse mondiale affron­tera Linda Noskova (12e mondiale).