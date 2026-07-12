Si Kristina Mladenovic ne gagne plus rien ou presque depuis bien long­temps en simple (actuelle 835e mondiale), elle s’est en revanche bien rattrapée sur le double.

Déjà sacrée à une reprise sur le gazon de Wimbledon, en double mixte, la Française a cette fois décroché le titre en double, ce dimanche, avec sa parte­naire chinoise, Hanyu Guo, face à la paire Dabrowski/Stefani : 6–3, 7–5.

C’est déjà le 10e titre en Grand Chelem (sept en double, trois en double mixte) de la carrière de Kristina Mladenovic qui, à seule­ment 33 ans, ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin.