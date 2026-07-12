Si Kristina Mladenovic ne gagne plus rien ou presque depuis bien longtemps en simple (actuelle 835e mondiale), elle s’est en revanche bien rattrapée sur le double.
Déjà sacrée à une reprise sur le gazon de Wimbledon, en double mixte, la Française a cette fois décroché le titre en double, ce dimanche, avec sa partenaire chinoise, Hanyu Guo, face à la paire Dabrowski/Stefani : 6–3, 7–5.
Kiki CHAMPIONNE à Wimbledon 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/XF7CDvbYvZ— FFT (@FFTennis) July 12, 2026
C’est déjà le 10e titre en Grand Chelem (sept en double, trois en double mixte) de la carrière de Kristina Mladenovic qui, à seulement 33 ans, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 18:50