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Kristina Mladenovic remporte un nouveau titre du Grand Chelem

Par
Thomas S
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Si Kristina Mladenovic ne gagne plus rien ou presque depuis bien long­temps en simple (actuelle 835e mondiale), elle s’est en revanche bien rattrapée sur le double.

Déjà sacrée à une reprise sur le gazon de Wimbledon, en double mixte, la Française a cette fois décroché le titre en double, ce dimanche, avec sa parte­naire chinoise, Hanyu Guo, face à la paire Dabrowski/Stefani : 6–3, 7–5.

C’est déjà le 10e titre en Grand Chelem (sept en double, trois en double mixte) de la carrière de Kristina Mladenovic qui, à seule­ment 33 ans, ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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