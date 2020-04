Double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014), Petra Kvitova est très attachée au plus prestigieux Grand Chelem. La Tchèque a publié un message sur son compte Twitter : « L’annulation de Wimbledon est une nouvelle très difficile. Pas seulement parce que c’est un tournoi spécial pour moi, mais parce qu’il fait l’histoire depuis tellement longtemps. C’est un grand vide. Jouer sur ce magnifique gazon va me manquer mais bien sûr nous savons que c’est pour mieux revenir l’année prochaine. Et on appréciera encore plus. »