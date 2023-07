Bel et bien présent à Wimbledon malgré l’in­cer­ti­tude autour de son physique, Nick Kyrgios, absent pendant huit mois du circuit et seule­ment de retour à Stuttgart le 13 juin dernier où il a été battu par le Chinois Wu, a suivi de loin le tennis pendant son absence. Et il a ses chouchous !

« Je ne regarde pas trop le tennis. Mais chaque fois que Tiafoe ou Thanasi (Kokkinakis) jouent, j’aime bien regarder. Je regarde aussi les finales de Grand Chelem. C’est fou égale­ment de voir ce qu’Alcaraz a réussi à faire en si peu de temps.Il a une telle disci­pline et il aime ce sport. Il est amusant à regarder. Il aime que les gens scandent son nom, ce qui est plutôt cool. Il est telle­ment disci­pliné et dési­reux de bien faire, mais il a aussi ce côté showman que j’aime bien. Il aime faire parti­ciper la foule. Mais non, le sport ne me manque pas du tout, pour être honnête. Je redou­tais presque un peu de revenir. Mais c’est mon travail », a avoué le fina­liste de l’édi­tion 2022 de Wimbledon, opposé à David Goffin lundi au 1er tour.