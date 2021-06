Nick Kyrgios est de retour, presque 5 mois après son dernier match, à Melbourne. Même avec aussi peu de matchs dans les jambes, il est capable du meilleur. Ugo Humbert a hérité de l’Australien au tirage au sort. Le Français est en pleine confiance après son titre à Halle, mais il aurait sûre­ment voulu une entrée en matière plus simple. Car si Kyrgios ne tarit pas d’éloges envers Ugo, il reste extrê­me­ment confiant avant de le défier ce mardi.

« Je sais très bien que personne ne voulait m’af­fronter au premier tour, donc je me sens en pleine confiance pour ce premier match. Je ne veux pas dire que je suis le favori, mais je sais très bien comment jouer sur gazon, j’ai gagné beau­coup de matchs sur cette surface. Ce sera amusant, c’est sûr. Je viens de loin, je dois donc me concen­trer sur la prépa­ra­tion et faire de mon mieux ces prochains jours. C’est Wimbledon, je veux monter sur le court et passer un bon moment », a déclaré Nick Kyrgios en confé­rence de presse.