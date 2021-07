Blessé lors de son match du troi­sième tour face à Félix Auger‐Aliassime, Nick Kyrgios a été contraint de déclarer forfait en simple et égale­ment en double mixte avec sa parte­naire Venus Williams. Honoré de pouvoir partager les courts avec la cham­pionne améri­caine, l’Australien était forcé­ment très déçu de lui annoncer la nouvelle.

« C’est navrant de devoir me retirer du tournoi. Cela faisait long­temps que je ne m’étais pas autant amusé sur un court de tennis. Ça m’a donné la chair de poule en pensant que je devais dire à Venus Williams que je ne peux pas jouer en double mixte à cause d’une bles­sure. C’est très dur pour moi. Elle est restée dans le tournoi pour moi et aurait pu faire d’autres choses en dehors. J’aurais préféré perdre aujourd’hui (samedi) norma­le­ment et ne pas me blesser. »