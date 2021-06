Mené et malmené par un excellent Ugo Humbert au premier tour de Wimbledon sous le toit et les lumières du court n°1, Nick Kyrgios nous a parlé, à nous télé­spec­ta­teurs, lors d’un chan­ge­ment de côté (oui, oui) et il visait clai­re­ment l’or­ga­ni­sa­tion qui, selon lui, fait tout pour rendre le gazon et le court lent.

« Les gens de la télé­vi­sion… Écoutez, ça doit être rapide, c’est du gazon, ça devrait être rapide. Mais ils l’ont ralenti. Ce n’est plus du gazon, c’est une farce. Ne le coupez plus aussi court. Trop court n’est‐ce pas ? Arrosez et remettez du vrai gazon », a déclaré le fantasque austra­lien qui n’est quand même pas très loin de la vérité…