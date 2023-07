Interviewé par le maga­zine Men’s Health, Nick Kyrgios a tenté de résumer Novak Djokovic en un seul mot.

« Je dirais que le mot a peut‐être changé six fois depuis que je le connais. Mais en ce moment, le mot est légende. C’est une véri­table légende du jeu. Ce que j’aime chez Novak, c’est qu’il s’oc­cupe de beau­coup de merde mais continue de se battre. Il a une base de fans où beau­coup de gens l’aiment et beau­coup de gens ne l’aiment pas. Parfois, il ne sait pas où il peut jouer, quel tournoi, il fait face à beau­coup d’opi­nions d’autres personnes qui lui parviennent, et il le fait avec justesse. »