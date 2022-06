Lui aussi de passage en confé­rence de presse ce dimanche à l’oc­ca­sion du media day de Wimbledon, Nick Kyrgios, qui fait partie des outsi­ders sur le gazon londo­nien, est revenu sur une étiquette qui lui colle à la peau depuis déjà plusieurs années.

« La clé est de bien dormir, de s’as­surer que votre corps est dans un bon état. Je sais que, si je sers et joue bien, je peux battre n’im­porte qui. J’ai battu presque tout le monde dans les tableaux précé­dents. Chaque semaine j’en­tends que je suis l’un des plus grands talents gâchés de l’his­toire. Il n’y a pas beau­coup de joueurs qui ont du faire face à cela. C’est évidem­ment quelque chose que je veux surmonter, un jour j’es­père. Je dois me concen­trer sur les premiers tours, m’as­surer que je passe le plus rapi­de­ment possible. Je ne pense pas à gagner le tournoi en ce moment. Nous verrons ce qui se passe. »