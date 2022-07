Avant la finale de Wimbledon, Nick Kyrgios avait battu deux fois Novak Djokovic en 2017, en deux sets gagnants. Il a compris que défier une légende du jeu en Grand Chelem, surtout en finale, n’avait rien à voir lors­qu’il a mené un set à zéro.

« Contre ces mecs, Djokovic, Nadal ou Federer, en trois sets gagnants, même quand tu gagnes le premier set, tu as l’im­pres­sion d’avoir encore l’Everest à gravir pour t’im­poser. Le meilleur des trois sets est un peu plus facile. Je pense que si j’avais joué un peu mieux dans le tie‐break, j’au­rais eu une chance de prendre le set et de prolonger le match un peu plus long­temps. J’ai commencé à me sentir mieux physi­que­ment alors que le match se termi­nait. C’était très étrange », a constaté l’Australien.