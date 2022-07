Forcément heureux d’être direc­te­ment qualifié en finale de Wimbledon après le retrait de Rafael Nadal ce jeudi, Nick Kyrgios s’est présenté en confé­rence de presse ce vendredi avec malgré tout une certaine déception.

L’Australien, qui avait hâte de se mesurer à l’Espagnol à un tel stade de la compé­ti­tion, va devoir changer ses plans avec désor­mais trois jours de repos.

« Ce n’est pas la façon dont je voulais arriver en finale. En tant que compé­ti­teur, j’at­ten­dais ce match avec impa­tience. Dès que j’ai battu Garin, j’ai su qu’il était possible d’af­fronter Rafa. Je n’ai pas pu lui parler, j’ai tout appris pendant que je dînais, avant sa confé­rence de presse. Mon premier senti­ment a été la décep­tion. J’avais concentré toute mon énergie sur le fait de l’af­fronter, sur ma tactique pour le match, sur les émotions de l’en­trée sur le terrain, tout cela. Nous avons gagné un match chacun dans ce tournoi, et j’avais hâte de voir comment le troi­sième chapitre allait se dérouler. On ne veut jamais voir quel­qu’un d’aussi impor­tant pour notre sport souf­frir d’une telle bles­sure. J’espère simple­ment qu’il se réta­blira, et je suis sûr que nous nous retrou­ve­rons dans un grand tournoi. C’est exci­tant de pouvoir dire que je vais avoir la chance de me battre pour un titre du Grand Chelem après tout. C’est génial. »