Avant même de disputer son premier match sur le gazon londo­nien, Nick Kyrgios a comme souvent fait parler de lui en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Et après avoir évoqué son statut de « plus grand talent gâché de l’his­toire » et sa réus­site face au top 10 mondial, l’Australien s’en est cette fois pris à l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon qui demeure le seul tournoi du Grand Chelem à perpé­tuer le format au meilleur des cinq sets sur le tournoi de double.

« Je n’ai pas vrai­ment hâte de jouer au meilleur des cinq sets en double (Kyrgios est inscrit avec son compa­triote Kokkinakis, ndlr). Je pense que c’est la chose la plus stupide qui soit, pour être bruta­le­ment honnête. Je ne sais pas pour­quoi c’est encore au meilleur des cinq sets. Personne ne veut jouer en double au meilleur des cinq sets et personne ne veut regarder des matchs de double en cinq sets. »