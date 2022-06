Nick Kyrgios n’a pour l’ins­tant disputé qu’un seul match à Wimbledon mais il fait déjà énor­mé­ment parler de lui.

Après s’être moquée d’une juge de ligne et avoir pesté contre la vitesse du gazon, l’Australien s’est en plus fait remar­quer en crachant en direc­tion d’un spec­ta­teur pendant la rencontre, comme il l’a tran­quille­ment confié en confé­rence de presse d’après match.

« Est‐ce que j’ai craché en direc­tion d’un spec­ta­teur qui me manquait de respect ? Oui, je l’ai fait. Je ne ferais pas ça à quel­qu’un qui me soute­nait. Écoutez, je suis d’ac­cord pour rece­voir beau­coup de critiques, mais ce que je ne comprends pas, c’est que dès que je réponds, par exemple à Stuttgart, j’ai répondu, j’ai un aver­tis­se­ment ou un jeu de péna­lité, comme en Allemagne. Aujourd’hui (mardi), dès que j’ai gagné le match, je me suis tourné vers lui… Je fais face à la haine et à la néga­ti­vité depuis long­temps, donc je n’ai pas l’im­pres­sion de devoir quoi que ce soit à cette personne. Il est litté­ra­le­ment venu au match pour litté­ra­le­ment ne pas soutenir qui que ce soit… c’était juste pour me manquer de respect. C’est super. Mais si je te réponds, alors c’est comme ça. »