Nick a changé et son compor­te­ment hier face à Nakashima alors qu’il avait réel­le­ment mal à l’épaule en est la preuve. Autrefois, il aurait pu « balancer » le match. Cette analyse confirme d’ailleurs ses propos en confé­rence de presse.

« Il y a eu un moment dans ma carrière où j’ai été obligé de quitter un pub à quatre heures du matin pour jouer le deuxième tour contre Rafael Nadal sur le court central. Je me souviens que c’est mon agent avait été obligé de venir me sortir du bar et il était pas très content. J’ai parcouru un long chemin, c’est sûr. J’ai changé beau­coup de choses à ce sujet. J’ai des habi­tudes quoti­diennes qui sont bonnes, j’ai une équipe de soutien formi­dable. Mon physio est l’un de mes meilleurs amis. Mon agent est mon meilleur ami. J’ai aussi la meilleure petite amie du monde. Avoir autant de bonnes personnes autour de vous vous rend meilleur à certaines choses. Maintenant, je suis assis ici et je me suis qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli »