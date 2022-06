En confé­rence de presse d’avant tournoi, Nick Kyrgios a encore fait du « Kyrgios » et cela a mis un peu d’ambiance.

« Je ne veux pas être ce genre de joueur de tennis qui joue toute l’année. En Australie, il est diffi­cile de trouver un équi­libre entre le temps passé avec la famille et les amis et un mode de vie normal. Je ne veux pas passer sept ou huit mois là‐bas. Ce n’est pas quelque chose qui m’in­té­resse. Je ne cours pas après les clas­se­ments. J’ai affronté des joueurs de tennis du top 10 et je les ai fait paraître plutôt ordi­naires. Je sais où se trouve mon jeu. Je sais que si je me sens en confiance, je suis capable de réussir quand je le veux. Je dois m’as­surer d’avoir de bons résul­tats, faire de mon mieux » a déclaré l’Australien qui sera un vrai outsider sur cette édition même si l’on doute que physi­que­ment il puisse tenir la quinzaine.