Après sa victoire face à Ugo Humbert qui a vrai­ment manqué d’au­dace lors de la dernière partie du match, Nick Kyrgios s’est exprimé au sujet de ceux qui lui avaient expliqué qu’il ne servait à rien de s’ali­gner sur le tournoi : « Beaucoup de gens m’ont dit que je n’al­lais pas avoir de chance pour ce tournoi, qu’il ne servait à rien de venir ici sans avoir eu de prépa­ra­tion. Je pense que Brad Gilbert m’a dit qu’il n’y avait aucune possi­bi­lité que je puisse sortir du canapé et riva­liser au niveau de ces joueurs. Les gars, je connais mon jeu et je sais jouer sur l’herbe. Je n’ai peur de personne dans le tirage au sort et je sais que si je me sens bien physi­que­ment et menta­le­ment, je peux combattre n’im­porte qui. Je me fiche de ce que les autres pensent. Personne ne me connaît mieux que moi et je sais comment je me prépare »