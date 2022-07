Qualifié pour la première demi‐finale de sa carrière sur un tournoi du Grand Chelem, Nick Kyrgios, visi­ble­ment très ému après sa victoire face à Garin, s’est livré avec une grande et belle fran­chise lors de l’in­ter­view sur le court.

« C’était une atmo­sphère incroyable ici (sur le court n°1). Je n’ai jamais pensé que je serais en demi‐finale d’un grand chelem. Je pensais que mon bateau était déjà parti. Je n’ai pas abordé les choses plus tôt dans ma carrière avec gran­deur et j’ai peut‐être perdu du temps. Je suis vrai­ment fier de la façon dont je suis revenu ici avec mon équipe et avec cette perfor­mance. Je n’ai pas de coach, et je ne donnerai jamais ce fardeau à quel­qu’un. Chacun des membres de mon équipe joue un rôle impor­tant. J’ai l’im­pres­sion que personne ne connaît mieux mon tennis que moi. Je pratique ce sport depuis l’âge de sept ans et pour être en demi‐finale d’un chelem, je suis plutôt heureux. »