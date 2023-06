Finaliste en titre, Nick Kyrgios fait cette année son grand retour à Wimbledon après un début de saison perturbée par une opéra­tion du genou. L’Australien, battu d’en­trée à Stuttgart puis forfait pour les deux tour­nois suivants (à Halle et Majorque) a estimé dans une récente inter­view accordée à l’ATP qu’il n’avait désor­mais plus rien à prouver.

« Les gens disent toujours qu’une fois que vous avez des résul­tats, c’est là que la pres­sion commence à se faire sentir. Mais pour moi, c’est l’in­verse depuis le début de ma carrière. Lorsque j’ai gagné des tour­nois ou que j’ai obtenu de bons résul­tats, c’était presque le contraire. C’est comme si vous aviez fait vos preuves et que vous pouviez main­te­nant vous détendre et vous amuser. Je pense que je n’ai plus rien à prouver dans ma carrière, pour être honnête. J’ai battu des joueurs extra­or­di­naires, j’ai gagné de très grands tour­nois, j’ai atteint la finale d’un tournoi du Grand Chelem et j’ai gagné un Grand Chelem en double. J’ai l’im­pres­sion que main­te­nant, on peut donc s’amuser et prendre du plaisir », a déclaré celui qui sera opposé au Belge David Goffin pour son entrée en lice sur le gazon londonien.