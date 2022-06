Impressionnant vain­queur de Filip Krajinovic ce jeudi au deuxième tour de Wimbledon, un match au cours duquel il a réalisé pas moins de 50 coups gagnants (dont 24 aces) pour seule­ment 10 petites fautes directes, Nick Kyrgios s’est présenté en confé­rence de presse avec son assu­rance légendaire.

Agacé à propos d’une ques­tion d’un jour­na­liste reve­nant sur son crachat du premier tour en direc­tion d’un spec­ta­teur irres­pec­tueux, l’Australien s’est lancé dans un énième mono­logue sur la façon dont il est traité par les médias et son rapport à son sport.

« Je suis à l’aise avec moi‐même. Certaines personnes aiment me faire tomber. Ils ne seront pas capables de me faire tomber. Je veux juste que les gens qui regardent cette confé­rence de presse ou qui regardent mes matchs de tennis croient en eux‐mêmes, soient eux‐mêmes et non ce que les autres veulent. Pour être honnête avec vous, je me fiche complè­te­ment qu’il y ait une enquête sur moi à cause de ce qui s’est passé l’autre jour. Je sais ce que j’ap­porte à ce sport. Je suis l’une des personnes les plus impor­tantes du tennis. Il n’y a pas à enquêter sur ce sujet, c’est un fait. J’ai surmonté beau­coup d’obs­tacles dans ma vie. Je suis très fier d’être ici et de jouer comme ça. C’est un rêve devenu réalité d’être à Wimbledon. »