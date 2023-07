Alors qu’il avait parti­cipé norma­le­ment au media day, l’Australien ne sera pas de la partie. La faute à un poignet doulou­reux. Finaliste l’an dernier, et vrai anima­teur du tournoi, Nick est donc contraint de renoncer à Wimbledon après avoir déjà fait l’im­passe sur l’Open d’Australie et Roland‐Garros. Pour l’ins­tant en 2023, il n’a fait qu’un match officiel.

« Je suis vrai­ment triste d’an­noncer que je déclare forfait pour Wimbledon cette année. J’ai essayé de toutes mes forces de revenir après mon opéra­tion (du genou) et être à nouveau présent sur les courts. Pendant ma prépa­ra­tion, j’ai ressenti des douleurs au poignet quand j’étais à Majorque. Par précau­tion, j’ai passé un scanner et il s’est avéré que j’ai une déchi­rure du liga­ment. J’ai tenté tout ce que j’ai pu pour pouvoir jouer mais je n’ai pas eu assez de temps pour me soigner avant Wimbledon »