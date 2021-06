Très beau vain­queur d’Ugo Humbert au premier tour après une période de quatre mois sans compé­ti­tion offi­cielle, Nick Kyrgios a affiché un niveau de jeu assez impres­sion­nant malgré le manque de rythme. Et ce n’est pas le Francais qui va dire le contraire. Interrogé à l’issue de cette quali­fi­ca­tion, l’Australien a fait le show au micro du court n°1, comma à son habitude.

« Pas si mal pour un joueur à temps partiel », a d’abord lancé Nick au micro du court n°1 devant un public hilare. « J’étais un énorme outsider. Ugo Humbert un garçon formi­dable et il a passé une semaine fantas­tique à Halle. Hier (mardi) quand il s’est mis à pleu­voir, je pensais que ça allait être reporté, du coup j’ai passé la journée à m’empiffrer ! C’est peut‐être pour ça que j’ai commencé douce­ment. J’avais telle­ment mal physi­que­ment après la nuit dernière, ça fait long­temps que je n’ai pas joué… Mais il n’est pas diffi­cile de se lever lors­qu’on joue devant un tel public. Maintenant, je vais aller à l’hôtel, jouer à Call of Duty avec ma petite‐amie et revenir. »