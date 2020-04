Lors d’un chat lié sur les réseaux sociaux Nick Kyrgios, l’Australien est revenu sur son tournoi Wimbledon et notamment sur sa gestion de son duel face à Rafael Nadal où il était sorti la veille de la rencontre : « C’est vrai que lors du premier set, je me suis dit que cela avait été peut-être une mauvaise idée d’avoir bu quelques bières, mais après la deuxième manche que j’ai remporté, j’a vite changé d’avis ». Concernant la quarantaine, Nick a confirmé que pour l’instant, il n’avait pas touché sa raquette, d’autant qu’on le sait, il a eu quelques actions sociales pour venir en aide aux personnes les plus démunies.