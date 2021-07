Ce qui est frap­pant chez Nick Kyrgios c’est son vrai manque d’hu­mi­lité. Alors que son palmarès est loin d’être celui d’un top players, l’Australien est toujours en roue libre dès qu’il gagne deux matchs de suite. Hier, après sa perfor­mance face à Gianluca Mager, 77ème mondial, il s’est permis d’ex­pli­quer que les autres joueurs manquaient de charisme et qu’il fallait qu’ils pensent vrai­ment à travailler cette partie du « jeu » : « Je suis beau­coup plus libéré qu’il y a des années, main­te­nant j’aime la compé­ti­tion, j’aban­donne les victoires en Grand Chelem. Je sais que beau­coup de gens peuvent être offensés, mais ils doivent respecter mon choix et ce que je fais de ma vie. Ce que je veux, c’est s’amuser et que mes matchs soient un spec­tacle. Nous ne pouvons pas tous être des dieux comme Federer, Nadal ou Djokovic. Ce sont des gens qui inspirent des millions de personnes à travers le monde, mais il doit y avoir des gars auxquels beau­coup de gens peuvent s’iden­ti­fier, qui attirer beau­coup de fans. Je suis Nick Kyrgios, un gars normal et je suis heureux d’être qui je suis »