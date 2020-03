En pleine campagne contre la terre battue, Nick Kyrgios a récemment déclaré sa flamme pour le gazon. Alors qu’il sera bel et bien présent au Queen’s du 15 au 21 juin aux côtés de Stefanos Tsitsipas, Andy Murray, Daniil Medvedev et Marin Cilic, le fantasque australien a eu des mots doux pour le mythique tournoi londonien ainsi que pour sa surface préférée : « J’adore jouer sur gazon, et les courts du Queen’s Club sont aussi bons que n’importe quel autre court au monde. J’adorerais aller le plus loin possible dans ce tournoi et à Wimbledon cette année. J’ai bien joué ces dernières saisons sur herbe et je suis excité à l’idée d’y retourner. »