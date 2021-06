C’est sans aucun doute l’une des grandes affiches de ce premier tour de Wimbledon chez les hommes. Nick Kyrgios, l’homme qui n’a plus joué depuis sa défaite au troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem, face à Ugo Humbert, le Tricolore qui vient de remporter le plus beau titre de sa carrière à Halle et qui joue extrè­me­ment bien sur cette surface.

Par ailleurs, les deux homme s’étaient d’ailleurs affrontés au deuxième tour du dernier Open d’Australie où le Messin s’était procuré deux balles de match dans le quatrième set avant de fina­le­ment craquer en cinq.

Quoiqu’il en soit, le fantasque austra­lien n’a pas reçu ce tirage comme une bonne nouvelle comme il l’a exprimé sur son compte Twitter : « Sheesh (Wow), Ugo pas encore mec ». Une phrase qui en dit long sur la diffi­culté d’af­fronter un joueur du calibre de Humbert. D’ailleurs, le 11 février dernier, à l’issue de sa victoire étri­quée face à Ugo, l’Australien ne taris­sait pas d’éloges à son propos.