Nick a été « congédié » par la BBC.

On pense que la BBC a voulu éviter certains déra­pages de l’Australien notam­ment au sujet Jannik Sinner.

La BBC est l’équi­valent de France Télévision outre manche. La chaine ne peut se permettre des coups d’éclats, et Nick est un fan du buzz. Cette déci­sion est donc logique, sauf pour l’in­té­ressé qui a enfin décidé de réagir.

« C’est dommage, mais ça leur manquera proba­ble­ment plus qu’à moi. Je comprends qu’ils aient choisi Chris Eubanks, mais il n’a pas battu plusieurs fois le plus grand de tous les temps. Quand quel­qu’un a battu Federer, Nadal, Murray et Djokovic et qu’il a des connais­sances incroyables, il est très étrange que vous ne vouliez pas l’avoir au micro, que cette personne apporte des connais­sances aux fans de tennis »