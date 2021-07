Qualifié pour le troi­sième tour alors qu’il n’a plus joué depuis l’Open d’Australie, Nick Kyrgios prouve une nouvelle fois qu’il est un joueur à part du circuit. Cependant, lors­qu’un micro se présente sous son nez, il peut aussi dire pas mal de bêtises comme cette idée de déve­lopper un charisme pour les joueurs les moins expres­sifs en dehors du court comme Félix Auger‐Aliassime, Andrey Rublev ou Daniil Medvedev, qui a pour­tant un style bien à lui.

« J’adore voir des gars à contre‐courant comme Tiafoe, Bublik. Des joueurs charis­ma­tiques, qui apportent quelque chose de diffé­rent. Quand le Big 3 prendra sa retraite, nous aurons besoin de gens comme ça, qui font du tennis un spec­tacle et pour qui les gens paye­ront leur place. Je me regarde dans le miroir et j’aime ce que je vois. C’est très bien d’avoir des gens comme Rublev, Medvedev ou FAA. Je pense qu’ils ont tout pour être adulés, mais ils doivent déve­lopper leur charisme. L’ATP doit promou­voir des jeunes avec une personnalité. »