Nick Kyrgios va encore s’at­tirer les foudres des légendes du tennis. Quelques mois après avoir quelque peu manqué de respect à Boris Becker, l’Australien a déclaré qu’il aurait large­ment battu un John McEnroe, septuple lauréat en Grand Chelem, s’il l’avait affronter au sommet de son art.

« Si je devais affronter McEnroe au sommet de son art, ce serait une prome­nade pour moi. Je le pense… Je sers vrai­ment fort. Et c’était une autre époque… Federer, Nadal et Djokovic ont eu du mal donc je ne sais donc pas comment McEnroe va s’y prendre pour retourner mon service », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022, consul­tant pour ESPN durant la quin­zaine et de passage sur la chaîne Youtube de Piers Morgan.