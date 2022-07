Nick Kyrgios en demi‐finales de Wimbledon.

Si cette phrase pouvait paraître farfelue il y a encore quelques temps, le volca­nique austra­lien est parvenu à se regrouper autour d’une équipe soudée ces derniers mois afin de rendre cet objectif réalisable.

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion, Nick a tenté d’ex­pli­quer ce qu’il avait ressenti sur sa chaise où il était visi­ble­ment très ému.

« C’était de me dire comment les choses peuvent changer. Il y a eu un moment où j’en avais presque fini avec le sport. J’ai parlé cette année sur le type d’état mental dans lequel j’étais en 2019 lorsque j’étais à l’Open d’Australie avec des pensées auto­des­truc­trices et suici­daires… Être demi‐finaliste à Wimbledon, c’est un accom­plis­se­ment spécial pour tout le monde, mais je pense surtout pour moi. Si vous aviez demandé à quel­qu’un si j’étais capable d’aller en demi‐finale de Wimbledon, je pense que tout le monde aurait proba­ble­ment dit « Non, il n’a pas la capa­cité mentale, il n’a pas la capa­cité physique, il n’a pas la disci­pline, etc. » J’ai presque commencé à douter de moi avec tout ce « trafic » entrant et sortant de mon esprit. Je me suis assis là aujourd’hui et j’ai tout absorbé. Mais en même temps, j’ai l’im­pres­sion que je ne veux pas non plus m’ar­rêter à ce stade. »