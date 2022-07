Grand favori de son quart de finale face à l’éton­nant chilien Cristian Garin, Nick Kyrgios a parfai­te­ment assumé ce statut en s’im­po­sant ce mercredi en trois sets et 2h10 de jeu : 6–4, 6–3, 7–6(5).

Malgré un pour­cen­tage de points assez faibles remportés derrière sa première balle (71%), l’Australien s’est montré parti­cu­liè­re­ment effi­cace sur balle de break en en sauvant pas moins de huit sur neuf au cours de la rencontre.

Annoncé parmi les outsi­ders sérieux avant le début du tournoi, l’Australien confirme enfin les espoirs placés en lui avec cette première quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem.

Il était temps pour l’Australien qui pour­rait en plus éviter Rafael Nadal pour rejoindre la finale étant donné que l’Espagnol est actuel­le­ment mené deux sets à un par Taylor Fritz et qu’il est en plus blessé aux abdo­mi­naux.