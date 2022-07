Lors de la céré­monie de remise des prix après le septième sacre de Novak Djokovic à Wimbledon, Nick Kyrgios a eu des mots puis­sants pour son adver­saire en le compa­rant carré­ment à une divinité.

« Il est un peu comme un Dieu pour vous dire la vérité. Je pensais avoir bien joué mais c’est aussi pour cela qu’il vient de remporter un 21e titre du Grand Chelem. Je tiens à le féli­citer lui et toute son équipe », a lancé l’Australien avant d’émettre un doute sur un possible retour sur ce Centre Court. « Je vais partir en vacances me ressourcer et je ne sais pas si je revien­drais un jour. »