Nick Kyrgios n’est clai­re­ment pas un habitué de la langue de bois. Et lors­qu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait d’af­fronter le Chilien Cristian Garin en quarts de finale de Wimbledon, l’Australien n’a pas trahi sa réputation.

« Je ne pense pas à soulever le trophée ou à atteindre les demi‐finales ou la finale. Je ne pense qu’à mes habi­tudes quoti­diennes, c’est‐à‐dire essayer de faire de mon mieux chaque fois que j’entre sur le terrain, essayer de rester positif et profiter de mon temps libre avec mon équipe et ma petite amie. Garin joue à un bon niveau. Aujourd’hui, il est revenu d’un match très diffi­cile contre Alex de Miñaur. Je m’at­ten­dais à jouer contre mon ami. Quand on m’a dit que je joue­rais Garin, j’ai été surpris. Je le vois comme une oppor­tu­nité. Néanmoins, je dois rester concentré, récu­pérer et, je l’es­père, reprendre la compétition. »