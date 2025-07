Consultant pour talkSPORT pendant Wimbledon, Nick Kyrgios a salué le début du tournoi de Taylor Fritz, tombeur de Giovanni Mpetshi Perricard et Gabriel Diallo en cinq sets, puis d’Alejandro Davidovich Fokina en quatre sets.

« Il a proba­ble­ment eu l’un des tirages les plus diffi­ciles pour une tête de série. Il a affronté trois joueurs qui sont tous très dange­reux sur gazon. Il s’en est sorti et il dit que son corps se sent de mieux en mieux, donc honnê­te­ment, je ne l’écar­te­rais pas. Fritz peut faire des dégâts contre ces gars‐là », a estimé l’Australien dans des propos relayés par Tennis365.

Vainqueur ensuite de Jordan Thompson par abandon (6−1, 3–0), l’Américain, 5e joueur mondial, va désor­mais affronter Karen Khachanov en quarts de finale avant de poten­tiel­le­ment retrouver le double tenant du titre en demies, Carlos Alcaraz.