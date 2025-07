Extrêmement critique envers Jannik Sinner après ses contrôles anti­do­pages posi­tifs, et la suspen­sion de trois mois qui a suivi, Nick Kyrgios, consul­tant pour TalkSPORT pendant Wimbledon, s’est exprimé sur sa rela­tion avec le numéro 1 mondial.

« Nous ne nous sommes jamais envoyé de messages. Ce qui est drôle, c’est qu’on avait une bonne rela­tion avant sa suspen­sion. On s’en­ten­dait bien. Nous avons joué l’un contre l’autre et tout allait bien. C’était un match de folie, à Miami en 2022. J’ai reçu trois aver­tis­se­ments et j’ai failli être disqua­lifié. C’était hila­rant parce que je deve­nais fou pendant ce match, le public était comme lors d’un match de foot­ball et Sinner était assis, tout calme. Je savais que ce gars allait être bon parce qu’il était très solide menta­le­ment, rien ne le déran­geait. Il était très calme. Il n’est tombé dans aucun de mes pièges. Nous avions en fait une bonne rela­tion. Maintenant, nous ne nous adres­se­rons proba­ble­ment plus jamais la parole », a déclaré l’Australien dans des propos relayés par Tennis Uptodate.

Pour rappel, Jannik Sinner affron­tera Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon dimanche à 17h, heure française.