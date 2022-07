Personnage incon­tour­nable de cette édition de Wimbledon pour ses nombreuses sorties média­tiques et son très haut niveau de jeu, Nick Kyrgios nous a offert un beau « drama » ce samedi face à Stefanos Tsitsipas.

Et après avoir déclaré en confé­rence de presse que personne n’ai­mait le joueur grec au sein du vestiaire, l’Australien en a rajouté une couché en affir­mant qu’il était « soft ».

« Je peux offi­ciel­le­ment dire que je n’ai jamais serré de mains comme ça dans ma vie. J’ai toujours regardé les gens dans les yeux et leur ai dit : ‘Bravo pour aujourd’hui, vous étiez meilleurs’. Je vais avoir une amende pour ce que j’ai dit, pour­quoi je devrais m’ex­cuser ? J’ai toujours une amende. Je suis curieux de voir combien il va rece­voir d’amende après aujourd’hui (samedi). C’est lui qui a monté le cirque. Je me sens très bien physi­que­ment, je suis prêt à jouer n’im­porte quand. Il est assez faible pour venir ici et dire que je l’ai bruta­lisé. Nous ne sommes pas faits du même bois de toute façon. Je suis face à de vrais concur­rents. S’il est affecté par cette journée, il n’a rien à faire là. »