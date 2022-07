Quand un court devient un ring, le tennis offre des moments d’une rare tension.

Hier sur le court 1, d’ha­bi­tude calme et posé, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas sont allés tous les deux très loin pour « offrir » un spec­tacle inédit depuis que le tennis s’est lissé avec les règles de bonne conduite. Il reste alors les regards, les palabres inutiles avec l’ar­bitre, et les intimidations.

Après le combat sur le court, c’est en confé­rence de presse que le duel a continué. Et pour l’Australien tout est clair, il est inno­cent, c’est son « ami » Stefanos qui a un souci.

« Il a de sérieux problèmes. Je suis l’un des gars les plus aimés dans le vestiaire. Il ne l’est pas. Je ne sais pas ce que j’ai fait, je ne pense pas avoir été agressif avec lui. Je ne sais pas comment je l’ai harcelé. C’est lui qui m’a lancé des balles, c’est lui qui a frappé un spec­ta­teur. Je n’ai rien fait. A part me battre avec l’ar­bitre de chaise, je n’ai rien fait qui soit irres­pec­tueux envers Stefanos. Évidemment, quand tu perds et que tu perds contre moi, tu es en colère » a expliqué Nick avec l’aplomb qu’on lui connaît.