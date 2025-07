Répondant à nos confrères de L’Équipe, Gaël Monfils a expliqué sa philo­so­phie et notam­ment son atti­tude quand la défaite vient pointer le bout de son nez.

« Une défaite n’a jamais pesé très lourd dans ma tête, mais main­te­nant elle est anec­do­tique. Ça me glisse dessus. Mais il ne faut pas se tromper : je suis compé­ti­teur, je me donne à 100 %. Mais si je perds, je n’ai pas d’amer­tume. Je n’ai aucun problème et une minute après je suis en train de jouer au Lego avec ma fille ! Mais je ne la quitte pas non plus pour venir ici faire le branquignol. »