De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.
Et pour le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consultant pour TNT Sports, la légende américaine envisage de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Elle aurait alors presque 47 ans.
« Je ne pense pas que ce soit uniquement un retour à court terme. Je ne m’attends pas à ce qu’elle dispute le simple à Wimbledon sans participer ensuite à l’US Open. Je m’attends à ce qu’elle participe également à l’US Open. Je ne pense pas que ses résultats aient une grande importance. Elle vise manifestement, je crois, les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Je suppose que c’est quelque chose de vraiment important pour elle. Elle a évidemment remporté de nombreuses médailles d’or en simple et en double, et je m’attends à ce qu’elle participe aux Jeux olympiques. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 15:29