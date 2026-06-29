De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Et pour le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour TNT Sports, la légende améri­caine envi­sage de parti­ciper aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Elle aurait alors presque 47 ans.

« Je ne pense pas que ce soit unique­ment un retour à court terme. Je ne m’attends pas à ce qu’elle dispute le simple à Wimbledon sans parti­ciper ensuite à l’US Open. Je m’attends à ce qu’elle parti­cipe égale­ment à l’US Open. Je ne pense pas que ses résul­tats aient une grande impor­tance. Elle vise mani­fes­te­ment, je crois, les Jeux olym­piques de 2028 à Los Angeles. Je suppose que c’est quelque chose de vrai­ment impor­tant pour elle. Elle a évidem­ment remporté de nombreuses médailles d’or en simple et en double, et je m’attends à ce qu’elle parti­cipe aux Jeux olympiques. »