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La bombe de Mats Wilander sur Serena Williams : « Je crois qu’elle vise cet objectif à long terme »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Et pour le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour TNT Sports, la légende améri­caine envi­sage de parti­ciper aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Elle aurait alors presque 47 ans. 

« Je ne pense pas que ce soit unique­ment un retour à court terme. Je ne m’attends pas à ce qu’elle dispute le simple à Wimbledon sans parti­ciper ensuite à l’US Open. Je m’attends à ce qu’elle parti­cipe égale­ment à l’US Open. Je ne pense pas que ses résul­tats aient une grande impor­tance. Elle vise mani­fes­te­ment, je crois, les Jeux olym­piques de 2028 à Los Angeles. Je suppose que c’est quelque chose de vrai­ment impor­tant pour elle. Elle a évidem­ment remporté de nombreuses médailles d’or en simple et en double, et je m’attends à ce qu’elle parti­cipe aux Jeux olympiques. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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