Battu en quatre sets par Hubert Hurkacz au troi­sième tour de Wimbledon (4−6, 7–6[5], 7–5, 6–2), Tommy Paul n’a pas caché une grande frus­tra­tion. Diminué physi­que­ment, le 25e joueur mondial s’est montré très critique envers lui‐même.

« Je suis assez énervé. J’étais énervé pendant le match parce que je sentais que mes jambes étaient très fati­guées. Tu sais, tu joues à Wimbledon, tu veux être prêt, donc j’ai l’impression que c’est tout à fait inac­cep­table que tes jambes te lâchent, surtout si tôt dans un Grand Chelem. C’est pour ça que j’étais contrarié. Ça a été frus­trant. Ici, on pense tous arriver au tournoi en se sentant assez bien préparés pour la compé­ti­tion. Et tout à coup, j’atteins le troi­sième tour et mes jambes commencent à me faire souf­frir. Ça ne devrait pas arriver, je ferai tout ce qu’il faut pour ne plus souf­frir de ces crampes », a lâché l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.