Battu en quatre sets par Hubert Hurkacz au troisième tour de Wimbledon (4−6, 7–6[5], 7–5, 6–2), Tommy Paul n’a pas caché une grande frustration. Diminué physiquement, le 25e joueur mondial s’est montré très critique envers lui‐même.
« Je suis assez énervé. J’étais énervé pendant le match parce que je sentais que mes jambes étaient très fatiguées. Tu sais, tu joues à Wimbledon, tu veux être prêt, donc j’ai l’impression que c’est tout à fait inacceptable que tes jambes te lâchent, surtout si tôt dans un Grand Chelem. C’est pour ça que j’étais contrarié. Ça a été frustrant. Ici, on pense tous arriver au tournoi en se sentant assez bien préparés pour la compétition. Et tout à coup, j’atteins le troisième tour et mes jambes commencent à me faire souffrir. Ça ne devrait pas arriver, je ferai tout ce qu’il faut pour ne plus souffrir de ces crampes », a lâché l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 11:58