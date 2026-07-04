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La colère de Tommy Paul après sa défaite contre Hurkacz : « C’est inacceptable »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en quatre sets par Hubert Hurkacz au troi­sième tour de Wimbledon (4−6, 7–6[5], 7–5, 6–2), Tommy Paul n’a pas caché une grande frus­tra­tion. Diminué physi­que­ment, le 25e joueur mondial s’est montré très critique envers lui‐même.

« Je suis assez énervé. J’étais énervé pendant le match parce que je sentais que mes jambes étaient très fati­guées. Tu sais, tu joues à Wimbledon, tu veux être prêt, donc j’ai l’impression que c’est tout à fait inac­cep­table que tes jambes te lâchent, surtout si tôt dans un Grand Chelem. C’est pour ça que j’étais contrarié. Ça a été frus­trant. Ici, on pense tous arriver au tournoi en se sentant assez bien préparés pour la compé­ti­tion. Et tout à coup, j’atteins le troi­sième tour et mes jambes commencent à me faire souf­frir. Ça ne devrait pas arriver, je ferai tout ce qu’il faut pour ne plus souf­frir de ces crampes », a lâché l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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