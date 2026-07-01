Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams a pris une décision étrange après sa défaite.
La légende américaine a en effet indiqué qu’elle n’était « pas en mesure » de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Elle a simplement fait passer un message aux organisateurs, relayés ensuite aux médias.
« C’était vraiment magnifique d’être de retour à Wimbledon. L’ambiance était incroyable. Rentrer sur le court était incroyable. Ça m’avait manqué. J’ai apprécié chaque instant plus que tout. »
Serena Williams not doing press tonight at #Wimbledon, lol.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 30, 2026
The tournament sent a quote attributed to her. pic.twitter.com/aYRthRcmu9
Plusieurs journalistes, à l’image de José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, ont exprimé leur déception :
« S’exprimer devant les journalistes n’est peut‐être pas la chose la plus amusante au monde, mais c’est un bon moyen de toucher le public et de promouvoir ce tournoi en pleine Coupe du monde de football. Les joueurs de tennis doivent également prendre conscience que cela fait partie de leur métier. Le tennis doit sa place à ceux qui le regardent, et si personne ne s’exprimait et ne créait d’histoires, personne ne s’y intéresserait. Qu’une légende comme Serena ne s’exprime pas aujourd’hui, après la journée qu’elle vient de vivre, c’est vraiment dommage. »
A noter que Serena n’a pas terminé son tournoi car elle va jouer en double avec sa grande soeur, Venus.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 11:29