Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams a pris une déci­sion étrange après sa défaite.

La légende améri­caine a en effet indiqué qu’elle n’était « pas en mesure » de répondre aux ques­tions des jour­na­listes en confé­rence de presse. Elle a simple­ment fait passer un message aux orga­ni­sa­teurs, relayés ensuite aux médias.

« C’était vrai­ment magni­fique d’être de retour à Wimbledon. L’ambiance était incroyable. Rentrer sur le court était incroyable. Ça m’avait manqué. J’ai apprécié chaque instant plus que tout. »

Serena Williams not doing press tonight at #Wimbledon, lol.



The tour­na­ment sent a quote attri­buted to her. pic.twitter.com/aYRthRcmu9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 30, 2026

Plusieurs jour­na­listes, à l’image de José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, ont exprimé leur déception :

« S’exprimer devant les jour­na­listes n’est peut‐être pas la chose la plus amusante au monde, mais c’est un bon moyen de toucher le public et de promou­voir ce tournoi en pleine Coupe du monde de foot­ball. Les joueurs de tennis doivent égale­ment prendre conscience que cela fait partie de leur métier. Le tennis doit sa place à ceux qui le regardent, et si personne ne s’exprimait et ne créait d’histoires, personne ne s’y inté­res­se­rait. Qu’une légende comme Serena ne s’exprime pas aujourd’hui, après la journée qu’elle vient de vivre, c’est vrai­ment dommage. »

A noter que Serena n’a pas terminé son tournoi car elle va jouer en double avec sa grande soeur, Venus.