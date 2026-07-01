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La déci­sion contro­versée de Serena Williams après sa défaite : « C’est vrai­ment dommage »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams a pris une déci­sion étrange après sa défaite. 

La légende améri­caine a en effet indiqué qu’elle n’était « pas en mesure » de répondre aux ques­tions des jour­na­listes en confé­rence de presse. Elle a simple­ment fait passer un message aux orga­ni­sa­teurs, relayés ensuite aux médias. 

« C’était vrai­ment magni­fique d’être de retour à Wimbledon. L’ambiance était incroyable. Rentrer sur le court était incroyable. Ça m’avait manqué. J’ai apprécié chaque instant plus que tout. »

Plusieurs jour­na­listes, à l’image de José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, ont exprimé leur déception : 

« S’exprimer devant les jour­na­listes n’est peut‐être pas la chose la plus amusante au monde, mais c’est un bon moyen de toucher le public et de promou­voir ce tournoi en pleine Coupe du monde de foot­ball. Les joueurs de tennis doivent égale­ment prendre conscience que cela fait partie de leur métier. Le tennis doit sa place à ceux qui le regardent, et si personne ne s’exprimait et ne créait d’histoires, personne ne s’y inté­res­se­rait. Qu’une légende comme Serena ne s’exprime pas aujourd’hui, après la journée qu’elle vient de vivre, c’est vrai­ment dommage. »

A noter que Serena n’a pas terminé son tournoi car elle va jouer en double avec sa grande soeur, Venus. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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