En déci­dant de ne pas se rendre en confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de Wimbledon, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure au genou, Serena Williams s’est attirée certaines critiques, plutôt légi­times, étant donné son statut et le fait qu’elle n’avait plus joué en simple depuis presque quatre ans.

Une situa­tion parfai­te­ment résumée par Greg Rusedski, ancien joueur britan­nique et actuel coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court.

« Je suppose qu’ils ont modifié le règle­ment en cas de bles­sure, de sorte qu’on n’écope plus d’amende. À mon époque, je ne pense pas que nous avions ce luxe, à moins d’être évacués en fauteuil roulant ou d’être victimes d’un inci­dent grave, comme Alexander Zverev lors de son match contre Rafael Nadal à Roland‐Garros. C’est un peu dommage qu’elle n’ait pas donné de confé­rence de presse après sa défaite. Si elle allait vrai­ment si mal, on aurait pu la faire entrer en fauteuil roulant et lui mettre de la glace sur le genou. Il suffi­sait de dire un grand merci à Wimbledon de lui avoir accordé cette wild card et cette oppor­tu­nité, de rendre hommage à son adver­saire et d’évoquer simple­ment la situa­tion. Je pense que c’est la respon­sa­bi­lité d’une grande cham­pionne, et tous les joueurs reçoivent géné­ra­le­ment une amende s’ils ne se présentent pas à la confé­rence de presse. Une partie de moi aurait donc aimé la voir le faire, mais le règle­ment auto­rise cette option. »