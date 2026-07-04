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La déci­sion lunaire du tournoi pour aider Serena Williams

Par
Baptiste Mulatier
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Touchée au genou après avoir été battue par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams espère toujours pouvoir disputer le double avec sa grande soeur, Venus. 

Et pour lui laisser toutes les chances d’y parvenir, les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon n’hé­sitent pas à adapter leur program­ma­tion. Ils ont ainsi repoussé au maximum l’en­trée en lice des sœurs Williams en double.

« Le direc­teur de Wimbledon recon­naît qu’il accorde ‘tout le temps possible’ à Serena pour qu’elle puisse disputer le double malgré son problème au genou. Ils font jouer les matchs du 2e tour en double avant le 1er tour de Venus et Serena. Eh bien… », a souligné le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X. 

Une déci­sion pour le moins inédite, que Wimbledon assume pleinement. 

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 09:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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