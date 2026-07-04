Touchée au genou après avoir été battue par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams espère toujours pouvoir disputer le double avec sa grande soeur, Venus.

Et pour lui laisser toutes les chances d’y parvenir, les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon n’hé­sitent pas à adapter leur program­ma­tion. Ils ont ainsi repoussé au maximum l’en­trée en lice des sœurs Williams en double.

Ojo a esto 🚨



El director de Wimbledon reco­noce estar dándole “todo el tiempo posible” a Serena para poder jugar el dobles por su problema en la rodilla.



Están poniendo a jugar la 2R antes que la 1R de Venus y ella 😅



Vaya… pic.twitter.com/Gwt0WEPfhE https://t.co/wINggFlLiX — José Morón (@jmgmoron) July 3, 2026

« Le direc­teur de Wimbledon recon­naît qu’il accorde ‘tout le temps possible’ à Serena pour qu’elle puisse disputer le double malgré son problème au genou. Ils font jouer les matchs du 2e tour en double avant le 1er tour de Venus et Serena. Eh bien… », a souligné le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

Une déci­sion pour le moins inédite, que Wimbledon assume pleinement.