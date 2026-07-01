Qualifié pour le troi­sième tour de Wimbledon mais loin d’être impé­rial, comme lors de son entrée en lice, Jannik Sinner a une énième fois été inter­rogé, en confé­rence de presse d’après match, sur l’énorme défaillance dont il a été victime à Roland‐Garros.

Et de manière assez franche, le numéro 1 mondial n’a pas écarté la possi­bi­lité que cela se repro­duise à nouveau étant donné qu’il n’avait pas obtenu toutes les réponses.

« Est‐ce que ça pour­rait se repro­duire ? Oui, parce que ce n’est pas comme si on trou­vait soudai­ne­ment la solu­tion… c’est quelque chose de plus vaste que cela… donc oui, cela pour­rait se repro­duire. Nous faisons tout ce que nous pouvons de la meilleure façon possible, et j’espère que cela ne se repro­duira pas. Mais si c’est le cas, alors nous compren­drons que la voie que nous avons empruntée n’est pas la bonne. Nous verrons bien. »