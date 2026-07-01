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La décla­ra­tion un peu inquié­tante de Jannik Sinner sur sa grosse défaillance à Roland‐Garros : « Cela pour­rait se reproduire »

Par
Thomas S
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Qualifié pour le troi­sième tour de Wimbledon mais loin d’être impé­rial, comme lors de son entrée en lice, Jannik Sinner a une énième fois été inter­rogé, en confé­rence de presse d’après match, sur l’énorme défaillance dont il a été victime à Roland‐Garros.

Et de manière assez franche, le numéro 1 mondial n’a pas écarté la possi­bi­lité que cela se repro­duise à nouveau étant donné qu’il n’avait pas obtenu toutes les réponses. 

« Est‐ce que ça pour­rait se repro­duire ? Oui, parce que ce n’est pas comme si on trou­vait soudai­ne­ment la solu­tion… c’est quelque chose de plus vaste que cela… donc oui, cela pour­rait se repro­duire. Nous faisons tout ce que nous pouvons de la meilleure façon possible, et j’espère que cela ne se repro­duira pas. Mais si c’est le cas, alors nous compren­drons que la voie que nous avons empruntée n’est pas la bonne. Nous verrons bien. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 21:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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