Qualifié pour le troisième tour de Wimbledon mais loin d’être impérial, comme lors de son entrée en lice, Jannik Sinner a une énième fois été interrogé, en conférence de presse d’après match, sur l’énorme défaillance dont il a été victime à Roland‐Garros.
Et de manière assez franche, le numéro 1 mondial n’a pas écarté la possibilité que cela se reproduise à nouveau étant donné qu’il n’avait pas obtenu toutes les réponses.
« Est‐ce que ça pourrait se reproduire ? Oui, parce que ce n’est pas comme si on trouvait soudainement la solution… c’est quelque chose de plus vaste que cela… donc oui, cela pourrait se reproduire. Nous faisons tout ce que nous pouvons de la meilleure façon possible, et j’espère que cela ne se reproduira pas. Mais si c’est le cas, alors nous comprendrons que la voie que nous avons empruntée n’est pas la bonne. Nous verrons bien. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 21:51